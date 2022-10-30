Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobil tren yoluna düştü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak raylara düşmesi sonucu tren seferlerine yaklaşık 1 saat ara verildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Mimarsinan Mahallesi Denizciler Caddesi'nde Nazlı M'nin kullandığı 41 GM 540 plakalı otomobil, dönemeçte kontrolden çıkarak demir bariyeri aştı ve yoldan yaklaşık yarım metre alçakta bulunan tren yoluna düştü.
Otomobilin vinçle kaldırılması çalışması nedeniyle tren seferlerinde yaklaşık 1 saatlik aksama yaşandı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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