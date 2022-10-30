Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da lokantada silahlı kavga: Garson ağır yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]
İstanbul Sultangazi'de bir lokantada çıkan kavgada silahla boynundan vurulan 16 yaşındaki garson ağır yaralandı.
İstanbul Sultangazi'de Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir lokantada aralarında husumet bulunan kişiler arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında kullanılan tabancadan çıkan mermi, restoranda garsonluk yapan 16 yaşındaki Nihat D.'ye isabet etti.
Kavga eden şüpheliler lokantadan kaçarken, boynundan ağır yaralanan Nihat D. sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İstanbul
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