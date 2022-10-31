Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da otel yangını
[Fotograf: AA]
İstanbul Fatih'te bir otelde yangın çıktı. İçeride bulunanlar hemen tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Katip Muslahattin Sokak'ta bulunan 3 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulunurken, otelde kalanların tahliye edilmesine yardım etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
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