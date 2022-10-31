Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 02:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de trafik kazası: 2'si polis 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracıyla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ikisi polis 5 kişi yaralandı.
Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda seyreden polis aracı, Köse Sokak istikametinde kavşağa çıkan hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, polis aracındaki 2 polis memuru ile hafif ticari araçtaki P.K., Y.İ.K. ile H.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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