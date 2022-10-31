Adnan Kahveci Bulvarı'nda, Tuncay K. idaresindeki 23 BN 123 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 23 ABD 495 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tuncay K.'nin kullandığı otomobil savrularak civardaki mesire alanının çitine, 23 ABD 495 plakalı otomobil ise refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada, her iki araçta bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.