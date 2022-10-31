Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi ve Tevfikbey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Arif Ş idaresindeki otomobil, kavşağa geldiğinde fren yerine gaza basınca ilk olarak Evren T. idaresindeki motosiklete, ardından İsmail Barış Y. idaresindeki otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil son olarak kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Evren T. ve İsmail Barış Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kullanılmaz hala gelen araç çekici yardımı ile çekilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.