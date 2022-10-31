İ.M. yönetimindeki otomobil Darende-Elbistan kara yolu Yeniköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden N.M, G.G. ve M.E.M. yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki araç çarpıştı

S.Ç. yönetimindeki otomobil ile U.C. idaresindeki otomobil, Malatya- Sivas kara yolu Arguvan yol ayrımında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü U.C. ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan G.Y. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet devrildi

M.B. idaresindeki kamyonet ise Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi Tavşantepe kavşağında devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.