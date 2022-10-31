Bağcılar Yenimahalle'de bulunan ilkokulda dün sabah sınav merkezi yetkilileri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavına girmek isteyen iki ehliyet adayından şüphelendi.

İhbar üzerine sınav merkezine gelen polis, İ.T. ve M.Ö. isimli şüphelilerin üstünü aradı.

Yapılan aramasında, kulak, göğüs ve bel bölgelerinde kulaklık, cep telefonu, kamera ve taşınabilir internet sağlayıcısı kopya düzeneği ele geçirildi.

Kopya çekme düzeneğiyle yakalanan iki şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.