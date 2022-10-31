Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen 2 şüpheli yakalandı
İstanbul Bağcılar'da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na (MTSAS) giren iki sürücü adayının üstünde kopya düzeneği bulundu. Kopya çekmek isteyen adayların üstünden kulaklık, cep telefonu, kamera ve taşınabilir internet sağlayıcısı çıktı.
Bağcılar Yenimahalle'de bulunan ilkokulda dün sabah sınav merkezi yetkilileri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavına girmek isteyen iki ehliyet adayından şüphelendi.
İhbar üzerine sınav merkezine gelen polis, İ.T. ve M.Ö. isimli şüphelilerin üstünü aradı.
Yapılan aramasında, kulak, göğüs ve bel bölgelerinde kulaklık, cep telefonu, kamera ve taşınabilir internet sağlayıcısı kopya düzeneği ele geçirildi.
Kopya çekme düzeneğiyle yakalanan iki şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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