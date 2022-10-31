Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca, jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Cudi Dağı Bertil Deresi bölgesindeki arazi aramasında tespit edilen sığınakta 100 mekanik ve 25 elektrikli fünye, 2,5 libre C4 patlayıcı, 2 libre TNT, 3 pil bloku, 6 el feneri ve 5 karton sigara bulundu.