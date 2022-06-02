Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanda bulduğu yavru karacayı biberonla besledi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te bir kişi, ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı evinde sütle besledikten sonra yetkililere teslim etti.
Safranbolu'da yaşayan Emre Yüce, Ovacuma köyü yakınlarında ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı evine götürdü.
Karacayı biberon yardımıyla sütle besleyen Yüce, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce teslim alınan yavru karaca, bakımın ardından doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: Karabük
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