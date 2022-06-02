Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da yük asansörü düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta'da bir marketin yük asansörü düştü. 2 market çalışanı yaralandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan marketteki yük asansörü henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan market çalışanları E.Ç. ve U.S., ekipler tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Isparta
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