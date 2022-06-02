Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Toz taşınımı hadisesinin, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Toz Taşınımı Meteoroloji
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