Eski Habipler Mahallesi'ndeki Çınarlı Caddesi'nde bir inşaat alanın yanındaki yol, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İnşaatın istinat duvarı zarar görürken İSKİ'ye ait su borusu da patladı.

Polis ekipleri çökmenin yaşandığı caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, İSKİ ekipleri de suyu keserek onarım çalışması başlattı. Çöken alanda bulunan inşaata ait demirler de vinç yardımıyla kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Cadde trafiğe kapatıldı

İnşaat şirketinin yetkilileri, çökmenin İSKİ'ye ait su borusunun patlamasından kaynaklandığını savunurken, İSKİ yetkilileri ise inşaatın demirlerinin ağırlığı nedeniyle çökmenin meydana geldiğini belirtti.

Çınarlı Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.