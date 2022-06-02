Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'ndeki bir parkta, 30 Haziran 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulunmuştu.

Öldürülen kişinin askerden dağıtım izni için gelen Kasım Aydın olduğu belirlenmiş, cinayeti işleyenler ise tespit edilememişti.

2020'de dosyayı tekrar açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın o yıllarda arkadaşı olan Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz’ın cinayetin failleri olduğunu belirledi.

Korkmaz’ın başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, Hidayet İlkme ise 24 Aralık 2020'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi talep edildi

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanıklar katıldı. Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Tanık ifadeleri, olay yeri tutanakları, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları ile tüm dosya kapsamını birlikte değerlendiren savcı, sanıkların birlikte hareket ederek Kasım Aydın'ın başına demirle vurup yaraladıktan sonra boğarak öldürdüklerinin sabit olduğuna kanaat getirdi.

Savcı, 2 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.