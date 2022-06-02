Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı binanın inşaatında çalışan İsmail Özdemir ve Hüseyin Tutar, üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: İş Kazaları Karabük
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