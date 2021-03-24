Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'nun 4 ilçesinde eğitime "kar" engeli
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bu nedenle Korgan, Gürgentepe, Aybastı ve Kabataş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Ordu'nun Korgan, Gürgentepe, Aybastı ve Kabataş ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Söz konusu ilçelerin eğitim ve öğretim kurumlarında 24 Mart'ta yüz yüze eğitimin yapılmayacağı duyuruldu.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Firari FETÖ üyesi eski binbaşı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz