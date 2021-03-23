Kış, mart ayında da etkisini sürdürüyor. Birçok kent, kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Bilecik

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

[Fotoğraf: AA]

İlçe merkezinde zemin kar tutmadı ancak yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Kastamonu

Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkiinde yoğun olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda da etkisini sürdürdü.

Yağış, kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkiinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: AA]

Çorum

Çorum'da öğlenden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken trafik polisleri ile Karayolları ekipleri güzergahta tedbir aldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada yağışların 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Bolu Dağı

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli civarında öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

[Fotoğraf: AA]

Sürücüler, kar nedeniyle güzergahta dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ulaşımın normal olarak sağlandığı bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları için uyarıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar etkisini gösteriyor.

Kütahya

Kütahya genelinde sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkiinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların, yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ordu

Ordu’nun Kumru ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bugün sabah saatlerinde de etkili oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Birkaç gündür etkisini gösteren güneşli havayla bahara adeta göz kırpan ilçenin yüksek kesimleri, mart ayının son haftasında kar sürprizi ile karşılaştı.