"Mart kar"ı birçok kenti beyaza bürüdü
Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Birçok kent de mart ayının sonlarında yeniden beyaza büründü.
Kış, mart ayında da etkisini sürdürüyor. Birçok kent, kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Bilecik
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezinde zemin kar tutmadı ancak yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
Kastamonu
Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkiinde yoğun olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda da etkisini sürdürdü.
Yağış, kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde görüldü.
Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkiinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Çorum
Çorum'da öğlenden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor.
Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken trafik polisleri ile Karayolları ekipleri güzergahta tedbir aldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada yağışların 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Bolu Dağı
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli civarında öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.
Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.
Sürücüler, kar nedeniyle güzergahta dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri, otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Ulaşımın normal olarak sağlandığı bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları için uyarıyor.
Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar etkisini gösteriyor.
Kütahya
Kütahya genelinde sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.
Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkiinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Öte yandan Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların, yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ordu
Ordu’nun Kumru ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bugün sabah saatlerinde de etkili oldu.
Birkaç gündür etkisini gösteren güneşli havayla bahara adeta göz kırpan ilçenin yüksek kesimleri, mart ayının son haftasında kar sürprizi ile karşılaştı.
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