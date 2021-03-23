Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle GESTAŞ A.Ş'ye ait feribot seferlerinin tümü geçici olarak durduruldu.

Bu sırada kalp krizi geçiren ada sakinlerinden 53 yaşındaki Melike Önsal'ın yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Hasta kadın tedavi altına alındı

Bota alınan kadın, yüksek dalgalar arasında Kabatepe Limanı'na getirildi.

Önsal, burada hazır bekletilen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, anjiyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sahil güvenlik ekibiyle hastaya refakat eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, adada yaşamanın zorluklarını hava muhalefetinin olduğu dönemlerde çok fazla yaşadıklarını söyledi.

"Sağlık çalışanlarımıza minnettarız"

Çetin, "Vatandaşımızın sevkini Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait bot ile bu kadar kötü hava koşullarında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tür acil vakalarda Gökçeada'da devletin bütün imkanlarını sunan başta Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanımıza, Sahil Güvenlik çalışanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.