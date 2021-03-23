Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırın tekerleri çöken yola gömüldü
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da taş yüklü bir tırın tekerleri, çöken yola gömüldü. Hareket edemeyen tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Ramazan Kavuklu idaresindeki andezit taşı yüklü tırın sağ tarafındaki tekerlekleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hareket halindeyken çöken yola gömüldü.
[Fotoğraf: AA]
İş makineleri yardımıyla taşların indirilmesinin ardından tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kavuklu, tırı çalıştırıp yüz metre hareket ettikten sonra yolun çöktüğünü belirterek, bu nedenle aracı hareket ettiremediğini söyledi.
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