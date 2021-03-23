Ramazan Kavuklu idaresindeki andezit taşı yüklü tırın sağ tarafındaki tekerlekleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hareket halindeyken çöken yola gömüldü.

[Fotoğraf: AA]

İş makineleri yardımıyla taşların indirilmesinin ardından tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kavuklu, tırı çalıştırıp yüz metre hareket ettikten sonra yolun çöktüğünü belirterek, bu nedenle aracı hareket ettiremediğini söyledi.