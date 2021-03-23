Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv ]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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