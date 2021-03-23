Kısıtlamalar hafifletildi, çalışma hayatında pek çok kişi iş yerine geri döndü. Ancak, iş yerlerinde kurallara uyulmayıp maske kullanımını ihlal edenler görülebiliyor.

Bu tespit Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dile getirildi.

Hijyen ve maske kurallarına uymayan çalışanlar için önemli yaptırımlar da mevcut.

Peki, çalışanlar iş yerinde nelere dikkat etmeli?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çalışanların en önemli yükümlülükleri, kişisel koruyucu donanımları kullanmaktır. Dolayısıyla bu anlamda maske de şu anda salgın nedeniyle koruyucu bir önlem sayıldığı için maskeyi de eldiven gibi baret gibi diğer koruyucu önlemler gibi kullanmak lazım."

İş yerinde hijyen ve maske kurallarına uymayan personellere yaptırım uygulanabiliyor.

Çalışanlar için yaptırımlar neler?

Çalışanın maske takma zorunluluğu olduğunu vurgulayan Zengin şunları söyledi:

"Takılmadığı takdirde tıpkı diğer kişisel koruyucu donanımlarda olduğu gibi bunun bir takım yaptırımları var çalışanlar açısından; uyarı cezası olmak üzere çeşitli cezalarla karşılaşılabilir."

İş verene de önemli yükümlülükler düşüyor. Çalışanın güvenliği için her türlü tedbiri alması gerekiyor.

