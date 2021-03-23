Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tefecilik operasyonunda 12 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da tefecilik, yağma ve rüşvet suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, 17 olayda 23 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle 19 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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