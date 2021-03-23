Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de zehir tacirlerine büyük operasyon: 4 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kocaeli'de polis, uluslararası zehir tacirlerine darbe vurdu. Gümrük sahasında 4 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Dedektör köpeklerin, koku almasını önlemek için uyuşturucuların gizlendiği bazı çuvallara nane yerleştirildiği belirlendi.
Narkotik polisi, ihbar üzerine gümrük bölgesindeki bir konteynerde arama yaptı.
Kocaeli’de düzenlenen narkotik operasyonunda 4 tona yakın uyuşturucuya el konuldu. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/AhzYrD9yMe pic.twitter.com/7LHkN0vWSc— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2021
İnşaat atığı dolu çuvallar ile mukavva ruloların içine gizlenen 119 çuvaldan 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap çıkarıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ayrıca, zehir tacirlerinin, narkotik köpeklerin koku almaması için uyuşturucuları nanenin arasına gizledikleri öğrenildi.
Konteynerdeki uyuşturucuların, Türkiye üzerinden 3'üncü ülkeye gönderilmek üzere Orta Doğu'daki bir limandan yüklendiği belirlendi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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