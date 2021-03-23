Narkotik polisi, ihbar üzerine gümrük bölgesindeki bir konteynerde arama yaptı.

Kocaeli’de düzenlenen narkotik operasyonunda 4 tona yakın uyuşturucuya el konuldu. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/AhzYrD9yMe pic.twitter.com/7LHkN0vWSc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2021

İnşaat atığı dolu çuvallar ile mukavva ruloların içine gizlenen 119 çuvaldan 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap çıkarıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ayrıca, zehir tacirlerinin, narkotik köpeklerin koku almaması için uyuşturucuları nanenin arasına gizledikleri öğrenildi.

Konteynerdeki uyuşturucuların, Türkiye üzerinden 3'üncü ülkeye gönderilmek üzere Orta Doğu'daki bir limandan yüklendiği belirlendi.