Hadımköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen kamyon ile başka bir kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonlardan biri, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşil alana savrulurken, kamyonlardan biri bariyerlerin üstüne çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.