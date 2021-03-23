Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Hadımköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen kamyon ile başka bir kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonlardan biri, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşil alana savrulurken, kamyonlardan biri bariyerlerin üstüne çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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