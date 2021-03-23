Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın İnkumu tatil beldesindeki sahilde ölü yunus bulundu.
Gezerken sahil şeridinde kıyıya vuran yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelerek inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusun açıkta öldükten sonra dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenmiş olabileceğini dile getirdi.
Daha sonra belediye ekipleri yunusu gömülmek üzere katı atık alanına götürdü.
Etiketler: Yunus
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