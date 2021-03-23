Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara, Ege ve Akdeniz'e zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde bu geceden başlayarak Cumartesi sabahına kadar zirai don olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi beklendiğini duyurdu.
Açıklamada başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Zirai Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 23, 2021
Zirai Don Tehlikesine Dikkat! pic.twitter.com/N1C1iEMUfl
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Marmara Bölgesi Meteoroloji
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