Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tır damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
[Fotoğraf: DHA]
Yalova-Bursa karayolu üzerinde bir tırın açılan damperi yön tabelalarına çarptı. Tabelalar, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi. Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Kaza, Yalova-Bursa karayolu üzeri Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
İstanbul’dan Bursa yönüne gitmekte olan tırın, açılan damperi yol üzerinde bulunan yön tabelalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte yön tabelaları yere düştü.
[Fotoğraf: DHA]
O sırada yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrilen tabelalar nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
Yaralı veya can kaybının olmadığı kaza sonrası, Yalova-Bursa yolu Bursa istikameti bir süreliğine trafiğe tamamen kapandı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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