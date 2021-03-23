Eskişehir’den hızlı trenle Ankara’ya, oradan da özel aracıyla Kırıkkale’ye gelerek duruşmaya giren avukat Büşra Nur Küçük, Ankara’ya dönüşü esnasında kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan kontrolde Küçük’ün koronavirüs risklisi olduğu anlaşıldı. Olay yerine Kırıkkale il salgın denetim ekipleri çağrıldı.

Sürücüye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Riskli kişi yapılan işlemlerin ardından karantina yurduna götürüldü.