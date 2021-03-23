Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tedbirleri ihlal ederek 3 il değiştirdi, Kırıkkale'de yakalandı
3 il değiştirerek duruşmaya giren avukat, Kırıkkale-Ankara karoyolunda yapılan HES sorgulamasında riskli olduğu belirlenince karantina yurduna yerleştirildi.
Eskişehir’den hızlı trenle Ankara’ya, oradan da özel aracıyla Kırıkkale’ye gelerek duruşmaya giren avukat Büşra Nur Küçük, Ankara’ya dönüşü esnasında kontrol noktasında durduruldu.
Yapılan kontrolde Küçük’ün koronavirüs risklisi olduğu anlaşıldı. Olay yerine Kırıkkale il salgın denetim ekipleri çağrıldı.
Sürücüye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Riskli kişi yapılan işlemlerin ardından karantina yurduna götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina HES Kodu
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