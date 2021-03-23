Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'ya kar geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi tahmin ediliyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 23, 2021
Ankara'da Beklenen Kar Yağışına Dikkat!@AnkaraValiligi @ankarabbld pic.twitter.com/AFcVO8gVgS
Hafta ortasından itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 6 ila 15 derece azalması bekleniyor.
Etiketler: Ankara Kar Yağışı Meteoroloji Yağış
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