Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hafta ortasından itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 6 ila 15 derece azalması bekleniyor.