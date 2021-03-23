Son açıklanan haftalık verilere göre, 100 binde 508,97 COVID-19 vakası görülen Samsun, Türkiye'de en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun’da vaka artışının nedenleri de merak konusu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentteki koronavirüs vakalarında artışın nedenlerini TRT Haber'de anlattı.

Kontrolsüz sokağa çıkma, taziye ve cenaze

Kentteki koronavirüs vakalarının artmasının en önemli nedenini insanların kontrolsüz biçimde dışarıda gezmesi olduğunu söyleyen Vali Dağlı, taziye ve cenazelerin de etkisinin yüksek olduğunu söyledi.

Zülkif Dağlı, "Malesef insanlarımızın dışarıda gezmeye devam etmesi. Cenazelerin ve taziyelerin katılımının çok yüksek olması vaka artışının sebebinin başında geliyor" dedi.

Geçen hafta bir taziyede 150 vatandaştan 70'inin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Dağlı, "Haftasonu ailelerimizin bir araya gelmesi tehlikeyi artırıyor. Bu çok büyük risk taşıyor" dedi.

Zülkif Dağlı'nın açıklamalarının devamı şu şekilde:

"HES kodu uygulamasına 4 ay önce geçtik. Marketlerin tamamında HES kodu uygulamasına başladık geçen hafta. Haftasonu 9 vatandaşımızı kural ihlali yaparken yakalandık, karantina yurtlarına yerleştirdik. Berbere gidenler var, AVM'ye gidenler var...

Aşılamada iyi durumdayız, 278 bin sayısına ulaştık. Hedefimizin yüzde 73'ünü tamamladık. Aşılamada çok iyiyiz. Günlük 2 bin vatandaşımızı evlerde kontrol ediyoruz"