Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı. Nisan ayı içinde ilk kruvaziyer geminin yanaşması planlanan projede birçok bina tamamlandı.

Karaköy'den Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda süren dev projede çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor.

2016'da çalışmalar başladı

Galataport projesine 2016 yılında başlandı. Önce limanın, Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verildi.

2 binin üzerinde işçinin aynı anda çalıştığı projede dev gemilerin yanaşacağı iskele tamamlandı. Nisan ayında ilk kruvaziyerin Galataport'a yanaşması bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yılda 25 milyon ziyaretçi bekleniyor

Galataport projesinin otelleri, kafeteryaları restoranlarıyla İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandırması planlanıyor. Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak.

Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galataport'a yılda 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1.5 milyon gemi yolcusu bekleniyor.

Dev yolcu gemilerinin merkezi olacak

Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak.

[Fotoğraf: DHA]

Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak.

Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.