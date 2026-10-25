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Türkiye
AA 25.10.2026 02:07

Ayvalık'ta tekne battı: Denizde aranan kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batmasının ardından denizde aranan kişi kurtarıldı.

Ayvalık'ta tekne battı: Denizde aranan kişi kurtarıldı

Kız Adası'nın güneyinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopterle kayıp kişinin bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Kayıp olarak aranan Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doktor Şahin Bingüllü, kıyıya doğru yüzerken ekipler tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürülen Bingüllü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, dün Ramazan Yolver'e ait teknenin batması sonucu, teknedeki 9 kişi kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopterle denizden 8 kişi kurtarılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken deniz yüzeyinden kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenilmişti.

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