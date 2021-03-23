Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nüfusa göre vaka artış oranı yüzde 400'lere kadar çıktı. İlçe merkezinde vatandaşların akşam oturmaları, ev ziyaretleri yasaklansa da devam ediyor.

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Doğan, "Filyasyon ekiplerine yeterince bilgi verilmediğinden dolayı vaka artışlarımız tırmanıyor" dedi.

"Ev ziyaretleri virüsü yayıyor"

Virüsün yayılma hızının yüksek olması nedeniyle ilçedeki okulların eğitime ara verdiğini söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

"Vakalarımızı sıfırlamıştık, ilçemize dışarıdan gelen bir aile tarafından mutasyonlu virüs yayıldı. Virüsün yayılmasının sebebi ise filyasyon ekiplerine doğru bilgi verilmemesi. Tabi buradaki en büyük sıkıntıyı şuradan yaşıyoruz, birincisi insanlarımız arasında güçlü bir aile bağı var herkes birbirini sürekli ziyaret ediyor. 25 30 kişinin katıldığı Arabaşı oturmaları, mantı yapmalar, sarma sarmalar bizi büyük sıkıntılara bırakıyor."

