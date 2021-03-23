İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ali Volkan Çamur ile müştekiler Cuma Ali Kaya ile Özay İlaslan katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

"Taksi bulamadım, aklıma gelen ilk şeyi yaptım"

Sanık Çamur, savunmasında şunları söyledi:

"Ben Bostancı Sahili'nde olduğum sırada bir telefon geldi, o telefon üzerine karşıya geçmem gerekiyordu. Taksi bulamadım, aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Ben de otobüs şoförüydüm, babamın da farklı bir şirkette çalışan otobüsü vardır. Bu nedenle otobüsü çektikleri yerleri ve anahtarların aracın içerisinde bırakıldığını biliyorum. Hava valfini kullanarak otobüse girdim anahtarı alıp çalıştırdım, karşıya geçtim. Niyetim işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti ancak olmadı. Karşıda aracı bıraktım, kapılarını kilitleyip indim. Araca da herhangi bir zarar vermedim. Servis yapamamaktan dolayı bir zararlarını ve benzin paralarını karşılamaya hazırım."

Şirketleri adına şikayetçi oldular

Müştekiler Cuma Ali Kaya ve Özay İlaslan şahsi bir şikayetleri olmadığını, fakat şirketleri zarara uğradığı için şirketleri adına şikayetçi olduklarını söyledi.

Sanık avukatı müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, karşı tarafın tüm zararının karşılanacağını söyleyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın işlediği suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğunu belirterek dosyanın uzlaştırmacıya gönderilmesini ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göze alarak tahliye edilmesini talep etti.

Tahliye kararı verildi

Mahkeme, sanık Ali Volkan Çamur'un tahliyesine ve müşteki tarafın zararı bildirdikten sonra sanık Çamur'un duruşma gününe kadar zararı gidermesine karar verdi. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanmasının ardından dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

15 yıla kadar hapsi isteniyordu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Volkan Çamur'un 8 Şubat 2021 günü park halindeki belediye otobüsünü çalarak Maltepe'den Beyoğlu'na gittiği anlatıldı. İddianamede sanık Çamur'un "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.