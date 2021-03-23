Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 3 zabıta memuru denetim sırasında saldırıya uğradı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, denetim yapan 3 zabıta görevlisi, bir grubun saldırısında yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 5 zanlı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Karabağlar Belediyesinde görevli zabıta memurları, sanayi sitesinde minibüslerde gıda ürünü satan kişilere denetim yaptı.
Ekipler, minibüslerin önüne konulan tente, masa ve sandalyeleri kaldırmak istediği sırada tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredekiler de olaya müdahale etmek istedi. Kavgaya dönüşen tartışmada, demir sopa ve sandalyelerle saldırıya uğrayan 3 zabıta görevlisi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaya karıştığı belirlenen 5 zanlı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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