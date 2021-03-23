Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç, B.C ve M.C'yi yakaladı.
Gözaltına alınan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları belirlenen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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