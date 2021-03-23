Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç, B.C ve M.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları belirlenen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.