Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da yarın düzenlenecek AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe geçici olarak kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar pic.twitter.com/329jqcB2Ey— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) March 23, 2021
Karara göre, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.
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