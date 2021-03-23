Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar pic.twitter.com/329jqcB2Ey — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) March 23, 2021

Karara göre, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.