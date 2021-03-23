Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleden sonra doluya dönüştü.

Aralıklarla devam eden dolu nedeniyle bazı bölgelerde rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu, cadde ve sokaklarda yürüyenler zor anlar yaşadı.

Merkez ve ilçelerdeki itfaiye ekipleri, su baskınlarıyla ilgili vatandaşlara yardımcı oldu.

Yıldırım tehlikesine karşı sürücüler uyarıldı

Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümde denetim yapan trafik ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında dolu ve yıldırım düşmesi tehlikesine karşı sürücüleri uyardı.