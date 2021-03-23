Evini kiraya veren K.T., kiracısı A.G.'nin borcunu ödememesi nedeniyle evin boşaltılması için ihtarname gönderdi.

İddiaya göre, ihtarnamenin süresi dolmadan kiracısının yaşadığı evi tahliye etmek isteyen K.T, babası M.T. ve akrabası İ.T. ile eve giderek çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp eşyaları çıkarttı.

Konut dokunulmazlığı ihlalindendava açıldı

Kiracı A.G.'nin şikayette bulunması üzerine ev sahibi, iki akrabası ve çilingir hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan dava açıldı.

Görülen duruşmalar sonrası mütalaasını açıklayan savcı, M.T.'nin konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediğinin sabit olduğunu ancak bunun da uzlaştırma hükümlerine tabi olduğu için dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesini, diğer sanıkların ise beraatini talep etti.

Ev sahibine 10 ay hapis cezası

Kararını açıklayan hakim ise sanıklar K.T., M.T. ve İ.T.'nin "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu birden fazla kişiyle işledikleri gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim, çilingir Batuhan Demir'in ise konuta girdiğine dair bir delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmetti.