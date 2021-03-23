Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asırlık 'şırahane' taşını çalan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Pekmez yapımında kullanılan yaklaşık 100 yıllık "şırahane" taşını çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi'ndeki bir bağ evinden "şırahane" diye bilenen yaklaşık 100 yıllık özel yapım taşın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma, taşı traktör yardımıyla kamyonete yükleyerek Bünyan ilçesine götüren şüphelilerin F.Ç, Ş.T. ve A.K. olduğunu tespit etti.
Zanlılar ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Etiketler: Hırsızlık
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