Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan bir hastanın yakınları ile doktor arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine doktora saldıran hasta yakınları O.S. ve T.A., araya giren bir başka doktora ve temizlik personeline sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Hastane görevlilerinin acil durum kodu bildirmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"Sizi burada delik deşik ederim' diye tehditte bulundu"

Doktor İpek, diyalize bağlanan ve yoğun bakım yatışı bekleyen bir hastaya yakınlarının su vermek istediğini ancak bunun zararlı olduğunun söyleyince saldıra uğradıklarını anlattı:

"O sırada küfürler, tehditler, hakaretler savrulmaya başlandı. Şahıslardan bir tanesi sürekli 'Sizi burada delik deşik ederim' diye tehditte bulundu. Hamle yapamasın diye kollarını tuttuk ve o sırada arbede çıktı ve bir şiddet durumuna maruz kaldık. Sonra beyaz kod verdik ve polisler gelerek şahısları uzaklaştırdı. Hastayı da yoğun bakıma yatırdık, tedavisi orada devam ediyor. Biz kişilerden şikayetçi olduk."

Doktorlar ve temizlik görevlisinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan O.S. ve T.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.