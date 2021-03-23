Yurt genelinde yağışlar etkili oldu. Bolu Dağı'nda yağmur kara dönüştü. Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Geçidi'nde kar ve tipi, ağır tonajlı araçları zorladı. Artvin'de ise çığ düşmesi sonucu 6 köye ulaşım durdu.

Bolu Dağı Geçidi’nde yağmur kara döndü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Geçidi'nde etkili olan yağmur kara döndü..

Ulaşımda aksama olmadı, güvenlik güçleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kop Dağı Geçidinde tipi etkili oldu



Bayburt - Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde de kar ve tipi etkili oldu.

Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorlandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde 6 köye ulaşımı sağlayan yola çığ düştü.İlçeye gitmek için yola çıkan sürücüler, uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı.5 metreyi bulan kar yoldan saatler süren mücadelenin ardından kaldırıldı.

Yurdun doğusu ile iç kesimlerde yağış etkili olacak

Meteoroloji, Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Ordu'da vatandaşlar dolu yağışına karşı battaniyeli önlem aldı.

Yurdun iç ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.