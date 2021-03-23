Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da bir köy karantinaya alınacak
Aksaray'da artan koronavirüs vakaları üzerine Elmacık köyünde karantina uygulaması başlatılacak. 29 Mart'a kadar köye giriş ve çıkışlar da yasaklanacak.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, Elmacık köyüne yarın saat 17.00'den 29 Mart Pazartesi günü 08.00'e kadar giriş çıkışların yasaklanmasına ve sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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