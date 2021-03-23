Yeni tip koronavirüs (COVID-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Elmacık köyüne yarın saat 17.00'den 29 Mart Pazartesi günü 08.00'e kadar giriş çıkışların yasaklanmasına ve sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.