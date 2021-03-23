Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde bina sakinlerinde pozitif vaka görülmesi üzerine 2 bina, Piri Reis Mahallesi'nde ise 1 bina olmak üzere 3 bina koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde gittikleri binalara karantina uyarı afişleri astı.

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü, söz konusu sokak sakinlerinin başta olmak üzere, tüm Darıca halkının, sokaklarda kalabalık gruplar halinde bir araya gelmemesi ve kişisel hijyen kurallarına riayet etmesi için sağduyulu olmaya davet etti.