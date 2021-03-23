İstanbul Tuzla'daki 250 dairelik sitede yaşayanların yönetimle başı dertte...

İnşaat firmasının geçici olarak yönetimi üstlendiği sitede iddiaya göre, 3 ayda binlerce liralık ceza kesildi.

Gerekçe ise kimi zaman çocukların parkta oynaması oldu, kimi zaman da maskesiz dolaşma ya da sosyal mesafe ihlali...

Yönetimin çeşitli gerekçelerle ceza kestiği iddia ediliyor

Site sakini olan avukat Hakan İnce, uygulanan cezalarla ilgili şunları söyledi:

"Burada ceza kesme yetkisi valiliklerdedir ve kaymakamlıklardadır. Burada site yönetimi sokağa çıkma yasağı olsun ya da olmasın, kendisine muhalif gördüğü veya sevmediği veya tipini beğenmediği, bunlara asgari ücret cezası adı altında cezalar kesip, çok ilginç bir şekilde bunu valiliğe de göndermiyor kendisi tahsil etmeye çalışıyor."

Sitenin imkanlarından faydalanmasına da engel olunuyor

Cezaları ödemeyenlerın site imkanlarından da faydalanamadığını belirten site sakini, "Bunları ödemediğimiz takdirde ne otoparkımıza girebiliyoruz. COVID döneminde su sayaçlarımız yönetim tarafından sökülüyor, sıcak suyumuz kesiliyor. Kendimizi esir kampında gibi hissediyoruz" dedi.

Yönetim hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Diğer bir iddia ise yönetimin gider hesaplarını soran site sakinlerini, çalıştıkları şirketlere elektronik posta atarak şikayet etmesi...

Site sakini bir kişi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben mühendisim büyük bir kurumda çalışıyorum. Çalıştığımız kurumlara gördüğünüz gibi "Bu kişi teröristtir, ofis basmıştır. Lütfen gereğini yapın, işten atın" şeklinde mailler attılar."

Yaşananlara isyan eden site sakinleri yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu.

