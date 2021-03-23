Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Ankara'da kendini akşam saatlerinde gösterdi.

Karla karışık yağmurla başlayan yağış, gece saatlerinde yoğun kara dönüştü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı.

Sıcaklığın 1 dereceyi gösterdiği kentte, arabaların üstü kar ile kaplandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Meteoroloji, vatandaşları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.