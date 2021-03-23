Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 23:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da beklenen kar yağışı başladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Ankara'da gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde kara dönüştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Ankara'da kendini akşam saatlerinde gösterdi.
Karla karışık yağmurla başlayan yağış, gece saatlerinde yoğun kara dönüştü.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı.
Sıcaklığın 1 dereceyi gösterdiği kentte, arabaların üstü kar ile kaplandı.
[Fotoğraf: İHA]
Kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.
Meteoroloji, vatandaşları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Etiketler: Ankara Kar Yağışı Meteoroloji
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