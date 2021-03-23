Kar, yağmur, fırtına...

Mart ayının son günlerine gelirken kış hala etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji turuncu kod ile uyardı, şiddetli yağış ve fırtına yurdun birçok yerinde etkili oldu.

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan fırtına, yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: AA]

Tutumlu köyünde bazı evlerin çatıları uçarak etrafa savruldu.

Köydeki bazı bahçe kapıları da fırtınanın etkisiyle yerinden çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Erzincan

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Büklümdere köyünde bulunan akaryakıt istasyonunda traktörünü yıkayan Engin Agah Fetvacı'nın üzerine, fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan sac düştü.

Ağır yaralanan Fetvacı, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya

Konya'nın Ereğli ilçesi Dalmaz Mahallesi'nde bir apartmanın dış yalıtımı fırtına sebebiyle döküldü.

[Fotoğraf: AA]

Cahı Mahallesi'nde ise fırtına bir ağacı kökünden devirdi.

İki olayda da herhangi bir yaralanma olmadı.

Manisa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Hüseyin Demir yönetimindeki kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu-Saruhanlı geçişinde fırtınanın etkisiyle savrularak devrildi. Bariyerlere çarpan kamyonetin tekerleği koptu.

[Fotoğraf: AA]

Sürücü Demir, hurdaya dönen kamyonetten çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Hafif yaralanan Demir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Nevşehir

Nevşehir'de şiddetli rüzgar il genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Boğazköy'de bir ağılın çatısı uçurken, Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde ise bir caminin minaresindeki alem devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Can kaybının yaşanmadığı iki olayda da hasar oluştu.

Niğde

Niğde'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: AA]

Burhan Mahallesi Deveci Sokak'taki şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç Celalettin Özcan'a ait otomobilin ön camını kırdı.

[Fotoğraf: AA]

Aksaray

Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi 33. Caddesi'nde bir iş yerinin 7 metrekarelik metal reklam panosu kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü.

Pano, caddeden geçen Hasan Tatlısu idaresindeki otomobilin üzerine düştü.

[Fotoğraf: AA]

Otomobil sürücüsünün yara almadığı olayda araçta hasar oluştu.

Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, devrilen panoyu otomobilin üzerinden kaldırdı.

Karaman

Karaman'da Üniversite Mahallesi Dr. Halil Cin Caddesi'nde bir otelin ön cephesindeki dış yalıtımı fırtına sebebiyle döküldü. Bu nedenle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sökülen parçaların vinç yardımıyla temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Olayda yaralanan olmazken yetkililer, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Zonguldak

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına balıkçıları da vurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Balıkçılar, tekneleriyle denize açılamayarak Kozlu Limanı'na demir attı.

Yozgat

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde akşam saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu.

Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum Emirler, Külhüyük ve Akocak köylerinde paniğe neden oldu. Hortum bazı evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi.

[Fotoğraf: DHA]

AFAD ve jandarma ekipleri, köylerde inceleme yaptı.

Öte yandan, elektrik kesintisinin yaşandığı köylere bakım onarım çalışmasının ardından yeniden elektrik verildi.