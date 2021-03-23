Birçok kenti "fırtına" vurdu
Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Birçok kentte kar yağışı ve şiddetli rüzgar görülüyor.
Kar, yağmur, fırtına...
Mart ayının son günlerine gelirken kış hala etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji turuncu kod ile uyardı, şiddetli yağış ve fırtına yurdun birçok yerinde etkili oldu.
Ağrı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan fırtına, yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Tutumlu köyünde bazı evlerin çatıları uçarak etrafa savruldu.
Köydeki bazı bahçe kapıları da fırtınanın etkisiyle yerinden çıktı.
Erzincan
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Büklümdere köyünde bulunan akaryakıt istasyonunda traktörünü yıkayan Engin Agah Fetvacı'nın üzerine, fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan sac düştü.
Ağır yaralanan Fetvacı, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya
Konya'nın Ereğli ilçesi Dalmaz Mahallesi'nde bir apartmanın dış yalıtımı fırtına sebebiyle döküldü.
Cahı Mahallesi'nde ise fırtına bir ağacı kökünden devirdi.
İki olayda da herhangi bir yaralanma olmadı.
Manisa
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Hüseyin Demir yönetimindeki kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu-Saruhanlı geçişinde fırtınanın etkisiyle savrularak devrildi. Bariyerlere çarpan kamyonetin tekerleği koptu.
Sürücü Demir, hurdaya dönen kamyonetten çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Hafif yaralanan Demir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nevşehir
Nevşehir'de şiddetli rüzgar il genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor.
Rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Boğazköy'de bir ağılın çatısı uçurken, Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde ise bir caminin minaresindeki alem devrildi.
Can kaybının yaşanmadığı iki olayda da hasar oluştu.
Niğde
Niğde'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Burhan Mahallesi Deveci Sokak'taki şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç Celalettin Özcan'a ait otomobilin ön camını kırdı.
Aksaray
Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi 33. Caddesi'nde bir iş yerinin 7 metrekarelik metal reklam panosu kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü.
Pano, caddeden geçen Hasan Tatlısu idaresindeki otomobilin üzerine düştü.
Otomobil sürücüsünün yara almadığı olayda araçta hasar oluştu.
Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, devrilen panoyu otomobilin üzerinden kaldırdı.
Karaman
Karaman'da Üniversite Mahallesi Dr. Halil Cin Caddesi'nde bir otelin ön cephesindeki dış yalıtımı fırtına sebebiyle döküldü. Bu nedenle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
Sökülen parçaların vinç yardımıyla temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Olayda yaralanan olmazken yetkililer, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.
Zonguldak
Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına balıkçıları da vurdu.
Balıkçılar, tekneleriyle denize açılamayarak Kozlu Limanı'na demir attı.
Yozgat
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde akşam saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu.
Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum Emirler, Külhüyük ve Akocak köylerinde paniğe neden oldu. Hortum bazı evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi.
AFAD ve jandarma ekipleri, köylerde inceleme yaptı.
Öte yandan, elektrik kesintisinin yaşandığı köylere bakım onarım çalışmasının ardından yeniden elektrik verildi.