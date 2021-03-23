Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de Roma Dönemi'ne ait sikkeler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi, Roma Dönemi'ne ait 21 sikke ile yakalandı.
Bergama ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla İslamsaray Mahallesi Bergama Devlet Hastanesi karşısında şüpheli bir araç durduruldu.
Yapılan arama sonucu, araçta bulunan V.A.'nın üzerinde Roma Dönemi'ne ait 21 sikke ele geçirildi.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen V.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser Kültürel Miras Kaçakçılık
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