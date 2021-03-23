Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’ndeki bir apartmanın önünde bulunan motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Motosikletten sıçrayan alevler bina girişinde bulunan tahtaları tutuşturdu.

[Fotoğraf: AA]

6 kişi dumandan etkilendi

Giriş bölümünde oluşan duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Dumandan etkilenen 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.