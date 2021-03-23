Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklette çıkan yangın binaya da sıçradı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da park halinde bulunan motosiklette yangın çıktı. Tahta parçalarının tutuşmasıyla büyüyen yangın bir binaya da sıçradı. Bina sakinleri itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi.
Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’ndeki bir apartmanın önünde bulunan motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Motosikletten sıçrayan alevler bina girişinde bulunan tahtaları tutuşturdu.
[Fotoğraf: AA]
6 kişi dumandan etkilendi
Giriş bölümünde oluşan duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Dumandan etkilenen 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Kocaeli'de istinat duvarı çöktü, 6 ev boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz