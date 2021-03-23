Çevreci ileri biyolojik arıtma, son teknolojik ürünler, koku giderim üniteleri...

Bu özelliklerin hepsini barındıran tesis, dünya mirası Van Gölü'nü korumak için inşa ediliyor.

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İskele Mahallesine yapılan biyolojik atıksu arıtma tesisinde sona gelindi.

Son aşamaya gelindi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yüz ölçümü 3 bin 750 kilometrekareden fazla olan bir gölden bahsediyoruz. Onun için de yöre halkı buna Van Denizi demekte; ama son yıllarda gittikçe hızlı bir şekilde kirlenmekteydi. Günlük ortalama 100 bin metreküp atık su üreten Van merkez bu suyun sadece yüzde 25'ini arıtabiliyordu, gerisini olduğu gibi göle vermekteydi. 2 yıl önce temeli atıldı tesisimizin. Bütün montajları yapıldı. Artık son aşamaya geldik."

Van Gölü masmavi kalacak

Türkiye’nin en iyilerinden olan tesis son teknoloji donanımıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 177 milyon lira harcanan mega proje hizmete girdiğinde Van Gölü rahatlıkla yüzülebilen alanlara kavuşacak. Atık suyun yüzde 98 verimle arıtılmasıyla da Van Gölü masmavi kalacak.

Nisan ayında hizmete girecek

Tesis, yüksek düzeyde azot, fosfor, karbon ve diğer kirleticileri arıtacak şekilde tasarlandı. Van Gölü'nün mavi olarak korunmasını sağlayacak.

2050 yılına kadar ihtiyacı karşılayacak olan tesisin nisan ayında hizmete girmesi bekleniyor.